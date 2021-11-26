中天新聞轉型數位媒體12月就滿一週年，為感謝YT頻道會員的陪伴與支持，預計12月8日、12月19日、12月24日，一連舉辦3場會員返校日活動，消息一出，鐵粉熱情留言「好期待！」、「選我選我！」

不光會員熱情敲碗，台內主播個個也很期待，而一直以來擁有眾多鐵粉的主播王又正，對一路支持中天新聞的忠實會員他滿心感謝，「其實任何一個粉絲對我的好就是一個驚喜，不管是傳訊息、抖內，或是寄我喜歡吃的東西給我，我覺得都是很驚喜的事情。從來不會因為『價值』，就覺得誰特別好或是特別不好。」而他也預計會現身3場會員日活動，與會員近距離互動。

歲末年歡，中天新聞精心安排會員返校日，只要是「中天電視」、「正常發揮」和「全球大視野」三個YT頻道的會員，都能報名參加年度鐵粉與中天主播的實體見面會，而台內主播也會全員出動，會員將有機會與主播面對面。另外，會員日還會安排參觀，實地了解中天轉型後的作業方式，而且還有機會親自體驗播報新聞。而其中一場見面會更是選在聖誕節前夕，主播簡至豪也興奮透露，「那就由我來陪大家一起過吧！」

報名只到下週一(11／29)截止，因場地限制，每場限30個名額，可重複報名不同場次，但抽籤結果一人限參加一場，報名方式可掃瞄活動QRcode，或到24小時直播聊天室置頂點擊報名連結，也可打報名電話02-6600-8243，留下姓名和連絡電話，就有專人回覆，預計11月30日晚上6點會公佈抽籤結果。