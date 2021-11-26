日本政府今天召開臨時內閣會議，通過2021年度追加預算案，歲出近36兆日圓創新高；其中財源將近6成將舉債支應，連帶將讓日本國債首度突破1000兆日圓大關。

日本朝日新聞報導，2021年度（從今年4月到明年3月的財會年度）追加預算案的歲出總額達35兆9895億日圓（約新台幣8.9兆元），是史上最高的追加預算案，內容配合日前通過的經濟振興措施，包括提供18歲以下兒少、因疫情受創企業的補助等。

若加上2021年度總預算案的歲出106兆6097億日圓，2021年度歲出總額為142兆5992億日圓，僅次於超過175兆日圓的2020年度，是史上第二高。

2021年度追加預算案的財源包括前一年度的歲計賸餘、增加的稅收等13兆9315億日圓，另將追加發行國債22兆580億日圓支應。這將使得2021年度的國債達到1004兆5000億日圓，首度突破1000兆日圓。

這項追加預算案將送交12月6日召開的國會臨時會審議，日本政府盼能在今年內通過。

報導指出，日本的財政狀況不佳在先進國家中相當突出，但首相岸田文雄為了重振因疫情重創的經濟，目前仍積極地推動財政支出。