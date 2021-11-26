美國聯邦眾議員剛剛結束訪台之行，其中一位眾議員梅斯稱呼「台灣共和國」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（26日）發布「答記者問」稱，民進黨當局和「台獨」勢力對此大肆炒作，跳得越高，只會摔得越狠。

朱鳳蓮表示，中國警告美國某些國會議員，停止挑戰一個中國原則和中美三個聯合公報，停止打「台灣牌」，停止在台灣問題上滋事、玩火。

朱鳳蓮重申，台灣是中國不可分割的一部分，任何損害中國主權和領土完整的行為都將遭到堅決回擊。民進黨當局和「台獨」勢力勾連外部勢力謀「獨」的圖謀不會得逞。跳得越高，摔得越狠。