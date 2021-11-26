在台經營長達23年的IKEA敦北店，在今年4月26日宣布結束營業，引起許多台北民眾的不捨，但在7個月後，IKEA卻在原址重開「城市小巨蛋店」，此消息讓一些人相當開心，但也有不少網友覺得被耍了，「把我的眼淚還我」。

IKEA台北城市店-小巨蛋在原址重新開幕，許多人不滿覺得自己被耍了。（圖／翻攝自 IKEA 臉書粉絲團）

消息一出，有民眾對IKEA敦北店原址重開一事感到不滿，覺得自己被耍了，「原來敦北店結束營業其實只是內部裝修，並幫內湖店宣傳的廣告策略」、「不要騙人好嗎，說要結束營業清一波庫存再重開」、「什麼？原來敦北店收起來是為了開新的敦北店？」、「原地重開，計畫通」、「把我們的眼淚還來喔」、「詐死還魂騙感情，北歐都流行這樣嗎？」、「當初為何騙大家」。

不過也有許多人滿懷期待，「雖然滿頭問號，最方便的IKEA又回來了還是很開心」、「喔喔喔！欺騙我的感情！沒關係，給你騙，霜淇淋跟肉丸回來就好～」、「期待台北城市店開幕！逛台南空氣店已經逛到膩了！」、「少了敦北店，我都不進IKEA了，開心回歸」。