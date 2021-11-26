71歲香港資深男星「校長」譚詠麟近期捲入桃色風波，一名男網友指控他和自己23歲女友發生關係，甚至曬出脫褲照，儘管譚詠麟透過公司發聲明澄清，但昔日好形象疑似回不去了；而譚詠麟和曾志偉是演藝圈多年好兄弟，今（26）日曾志偉出席活動被問及此事，立刻揮手快步離開，場面十分尷尬。

微博一名網友日前發文透露，譚詠麟和他23歲女友發生關係，指出女友是他的粉絲，痛批「她歲數比你小四輪，你怎麼也下得了手」；原PO認為譚詠麟根本道德敗壞、藝德缺失，「難道基本的道德底線也沒有嗎」，更附上疑似譚詠麟在飯店開房的背影照。

曾志偉今日出席TVB活動，被問及譚詠麟睡粉絲一事就急忙離開。(圖/ 摘自香港01)

事發後譚詠麟經紀公司也隨即發聲明駁斥，更堅稱會採取法律行動，譚詠麟也轉發聲明到個人微博，證明自己沒有睡粉絲；沒想到讓戴綠帽的原PO氣炸，而他曬出的照片也無預警遭刪除，之後又主動發文，強調「沒有被公關，也不接受公關」，疑似是在回應刪圖一事，也表示不怕走法律程序，「如果你認為我是在汙衊，你就採取必要手段，我必奉陪到底」。

譚詠麟睡女粉一事吵得沸沸揚揚，今日恰巧他的演藝圈好友曾志偉出席公開活動，在接受訪問時被問及相關話題，曾志偉只笑著揮揮手，接著轉身快步離開現場；儘管事後曾志偉公關解釋，他要趕去開會，所以才急忙離開，但仍讓網友認為他拒訪不單純。