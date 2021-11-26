先前被軍事評論家評為可能是「最棒非匿蹤戰機」的JAS-39「獅鷲」（Gripen），其最新版本「獅鷲E」（Gripen E）近期達到最新里程碑。製造商紳寶（SAAB）24日宣布，JAS-39E的量產機已正式進入交付階段，將分別由瑞典和巴西空軍接收。

紳寶在聲明稿中表示，該公司24日與巴西和瑞典當局召開高階會議，宣布「獅鷲E」量產機已進入交付階段，並公開展示首批出廠的6架戰機，其中4架屬於巴西空軍，另外2架則會交付給瑞典空軍。

與會者包括巴西空軍司令巴蒂斯塔（Carlos de Almeida Baptista Junior）上將、瑞典空軍司令艾德斯特隆（Carl-Johan Edström）少將、紳寶總裁兼執行長喬韓森（Micael Johansson），以及該公司負責航空部門的資深副總裁耶爾姆（Jonas Hjelm）等高階官員。兩國軍方代表團除參觀測試與量產版本的JAS-39E，也實際體驗了最新版的戰機訓練模擬器。

艾德斯特隆表示，JAS-39E對瑞典國防至關重要，將讓該國空軍戰力大增；巴蒂斯塔則對該型機的新進展表示歡迎，並強調這代表巴西航空工業將邁入下一階段。

JAS-39先前被軍事評論家、美國肯塔基大學（University of Kentucky）資深講師法利（Robert Farley）評為可能是「最棒的非匿蹤戰機」。JAS-39E/F在2013年擊敗F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）和「飆風」（Rafale），奪下巴西空軍下一代主力戰機訂單，該國已簽約購買至少28架JAS-39E和8架JAS-39F，其中前13架由紳寶製造、後續8架由巴西人員與紳寶合作於瑞典生產，最後15架則由巴西自行製造，且採購量還可能進一步提升。