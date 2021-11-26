台南市警局澄清，並未要求將電子巡簽QR Code放在選舉看板。（陳永和提供／曹婷婷台南傳真）

被網友譽為「世上最棒里長」之稱的台南市龍崎區牛埔里前里長陳永和，今天開車發現有議員初選宣傳和4大公投看板，並非重要安全巡邏點，卻設有警局電子巡簽QR Code巡邏站，直斥「真的有夠離譜！」

台南市警察局回應，有鑑於他縣市公投宣傳看板遭割毀，警局將公投宣傳看板列為安全維護巡邏工作重點之一，但並未要求將電子巡簽QR Code放在選舉看板，陳永和指出的看板是位於歸仁警分局轄區，針對歸仁警分局造成外界誤解，市警局已要求檢討改進，也提醒各分局長確實檢視，不可再發生類似錯誤。

表態參選2024立委的陳永和說，台灣警力資源本就有限，近期治安事件頻傳，學甲也發生「棒球隊」治安事件！如今卻有議員初選宣傳和四大公投看板，明明不是重要安全巡邏點，卻設立警局巡邏站！他直呼離譜，也質疑「難道台南還要把警力資源用在『選舉看板上』？為何警察可以服務『特定候選人』？」

陳永和說，如果是公投看板，難道公投可以改為電話民調嗎？如果是議員初選民調，「難道你們真的把警察當成你們的保全人員嗎？」他批評，台灣早晚被這些人無盡內耗！