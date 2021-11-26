台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲出席頒獎給為台北開啟接軌國際之路的彭蒙惠（左）。獲頒特別獎的美裔教育家彭蒙，來台投入英語教育與福音傳播逾70年，今年95歲高壽的彭蒙惠自1951年為傳播福音來台後，即致力於推廣英語教育。她致詞時表示，不用提自己過去有多厲害，應該問問自己以後還能做什麼？（鄧博仁攝）

台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲(左)出席頒獎給為構築台北人文薈萃文化記憶的白先勇（圖）。白先勇致詞時表示，「我的寫作生涯都是在台灣的台北的中學、台北的大學給我的孕育、給我的教育、給我的機會，還有台灣那個時候在有限制的自由之下，還是有文學的發展，這個是非常非常重要的。」（鄧博仁攝）

台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲(左)出席頒獎給引領世界看見台北新媒體藝術實力的黃心健（左）。黃心健指出，他從1995年開始用新媒體和科技去創作，近年有些作品的靈感和母親有關，因為我母親在這幾年來有一點點失智，那我希望說她可能可以看到我VR的作品，再把我童年的這些影像看過以後，她會再重新記起來。（鄧博仁攝）

台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲（左）出席頒獎給打造藝術家國際交流平台的蕭麗虹。在1995年創立「竹圍工作室」的台灣藝術駐村先驅蕭麗虹，8月底在新加坡病逝，丈夫陳光雄（中）及賴香伶（右）出席典禮代為領獎。（鄧博仁攝）

台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲出席頒獎給打造藝術家國際交流平台的蕭麗虹。在1995年創立「竹圍工作室」的台灣藝術駐村先驅蕭麗虹，8月底在新加坡病逝。在竹圍工作室深耕，是身聲劇場最「腳踏實地、以藝術為勞動」不可或缺的里程，身聲劇場以《歡樂登場》及《生活樂器·無所不在》兩段演出向竹圍工作室創辦人蕭麗虹致敬。（鄧博仁攝）

第25屆台北文化獎頒獎典禮今天(26日)在台北中山堂舉行，由台北市長柯文哲表揚文壇巨擘白先勇、已故藝術家蕭麗虹，及新媒體藝術家黃心健等3位得主，教育家彭蒙惠則以95歲高齡，坐著輪椅上台領特別獎。