白先勇、蕭麗虹、黃心健今獲台北文化獎 彭蒙惠得特別獎 20:242021/11/26 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲（中）出席頒獎給得主及其代表，得主分別為構築台北人文薈萃文化記憶的白先勇（右4）、引領世界看見台北新媒體藝術實力的黃心健（左3）、打造藝術家國際交流平台的蕭麗虹，以及為台北開啟接軌國際之路的彭蒙惠（右3）。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲出席頒獎給為台北開啟接軌國際之路的彭蒙惠（左）。獲頒特別獎的美裔教育家彭蒙，來台投入英語教育與福音傳播逾70年，今年95歲高壽的彭蒙惠自1951年為傳播福音來台後，即致力於推廣英語教育。她致詞時表示，不用提自己過去有多厲害，應該問問自己以後還能做什麼？（鄧博仁攝） 台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲(左)出席頒獎給為構築台北人文薈萃文化記憶的白先勇（圖）。白先勇致詞時表示，「我的寫作生涯都是在台灣的台北的中學、台北的大學給我的孕育、給我的教育、給我的機會，還有台灣那個時候在有限制的自由之下，還是有文學的發展，這個是非常非常重要的。」（鄧博仁攝） 台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲(左)出席頒獎給引領世界看見台北新媒體藝術實力的黃心健（左）。黃心健指出，他從1995年開始用新媒體和科技去創作，近年有些作品的靈感和母親有關，因為我母親在這幾年來有一點點失智，那我希望說她可能可以看到我VR的作品，再把我童年的這些影像看過以後，她會再重新記起來。（鄧博仁攝） 台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲（左）出席頒獎給打造藝術家國際交流平台的蕭麗虹。在1995年創立「竹圍工作室」的台灣藝術駐村先驅蕭麗虹，8月底在新加坡病逝，丈夫陳光雄（中）及賴香伶（右）出席典禮代為領獎。（鄧博仁攝） 台北市政府26日舉辦第25屆「臺北文化獎」頒獎典禮，市長柯文哲出席頒獎給打造藝術家國際交流平台的蕭麗虹。在1995年創立「竹圍工作室」的台灣藝術駐村先驅蕭麗虹，8月底在新加坡病逝。在竹圍工作室深耕，是身聲劇場最「腳踏實地、以藝術為勞動」不可或缺的里程，身聲劇場以《歡樂登場》及《生活樂器·無所不在》兩段演出向竹圍工作室創辦人蕭麗虹致敬。（鄧博仁攝） 第25屆台北文化獎頒獎典禮今天(26日)在台北中山堂舉行，由台北市長柯文哲表揚文壇巨擘白先勇、已故藝術家蕭麗虹，及新媒體藝術家黃心健等3位得主，教育家彭蒙惠則以95歲高齡，坐著輪椅上台領特別獎。 台灣大 獲體育推手獎2殊榮 苗栗議員黃月娥穿泰雅族傳統服飾、唱「出草」歌 為原民權益發聲 琉球迎王前的大喜事 水仙宮「欽點五毒大神陣」耗時3年拿到認證 結合4D技術 台南蕭壠藝陣展覽既傳統又酷炫 #白先勇 #蕭麗虹 #黃心健 #台北文化獎 #彭蒙惠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》抓台商政治獻金的終極目的（洪奇昌） 19:222021/11/26 時論廣場 皇翔建設董事長廖年吉「八年磨一劍」新莊都更案終於正式動工 17:502021/11/25 財經 海納百川》從陸劇看兩岸開戰：投誠與起義的想像（俞劍鴻） 18:192021/11/25 海納百川 專訪》林柏宏《青春弒戀》挖出陰暗面 曾關在家1個月「沒資格出去見人」 12:132021/11/25 娛樂 士林官邸菊展開幕！16萬盆秋菊幸福洗禮 13展區療癒風 15:022021/11/26 生活 曾有學生吸毒過量過世 忠和國中校長邀紙風車演出《拯救浮士德》反毒 15:122021/11/25 寶島 體育推手獎 台灣大哥大5連霸 04:102021/11/26 財經焦點 金馬獎頒獎前夕 這部影片旗開得勝先獲1獎 19:502021/11/26 娛樂 「京站地上權套房」賣600萬 限住33年「到底誰會買？」網曝暗黑手法 11:572021/11/26 房市新訊 生活熱門新聞 好市多黑色購物節第5波特價 7大下殺夯品搶先看 - 生活 招牌被全聯擋住 統一生活館出殺招反擊 照片曝光2萬人笑翻：太無情了 - 生活 冷藏櫃「活人上架」 逛全聯目睹沒公德心一幕 - 生活 境外移入越來越多 今增12例！這國佔一半 - 生活 Nu變種病毒是大魔王？前台大醫示警：這次可能玩真的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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