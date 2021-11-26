因應農曆春節返鄉潮，中央流行疫情指揮中心啟動春節專案，開放集中檢疫場所供民眾登記入住，嘉義縣原只開放3處，但昨25日預約已近額滿，27日起再開放第4處供民眾預約。

衛生局長趙紋華表示，1月20日前，已開放的3處集中檢疫所全數額滿，因需求量大，27日起4處檢疫所全面啟動運作，另春節檢疫3方案中，B (10＋4＋7) 方案倘同住家人(非居家檢疫者)均已完成2劑疫苗接種，則可同戶內1人1室同住；C方案同住家人(非居家檢疫者)均須完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天，則可採同戶內1人1室同住，因此再次呼籲民眾儘快完成2劑新冠疫苗接種。

縣長翁章梁說，春節返國人潮激增，各縣市防疫旅館均已登記額滿，民眾防疫戒心也趨向微解封，但縣府團隊絲毫不敢鬆懈，已著手規畫「春節防疫專案」，包括集中檢疫所全面啟動，廣招防疫計程車隊，規畫檢疫期間PCR到所檢測方案等，另因應民眾檢疫入住需求，啟動轄區醫療網應變醫院及隔離醫院整備，進行COVID-19病例分流收治4階段性清空規畫等。