全球股市來到高峰，台股也一度蓄勢挑戰萬八高點，但國際利空一波波，可說是屋漏偏逢連夜雨，本周台股加權指數跌448點、跌幅2.52％，本周總市值更狂掉1.36兆元。

證交所統計，11月26日發行量加權股價指數收盤為17369.39點，周跌448.92點，跌幅2.52％；台灣50指數跌幅更重，達3.15％，主因外資鎖定權值股大賣；本周產業別指數表現，漲幅以鋼鐵類指數上漲2.83％為最大，跌幅以水泥類指數下跌4.55％為最大。

本周集中交易市場總成交金額為1.59兆元，全體上市股票成交金額為1.54兆元，股票成交量周轉率為3.44％。

各產業成交值前三名為：半導體類4864.75億元，占全體上市股票交易金額31.49％；航運類2869.33億元，占比18.57％；電子零組件類1677.14億元，占比10.86％。

本周成交量周轉率前三高產業為：航運類19.08％、光電類9.21％、化學工業類6.28％。

證交所表示，累計今年年初開盤迄今共220個交易日，集中市場總成交金額為88.22兆元，日均值為4009.86億元，股票成交量周轉率為190.73％，股票日平均成交量周轉率為0.87％。

至11月26日止，全體上市公司總市值53.48兆元，較上周減少1.36兆元，減幅2.49％。