隨著疫情回穩，中科管理局大動作啟動招商！中科管理局長許茂新今（26）日在招商說明會中指出，中部為台灣精密機械產業重鎮，為協助廠商結合精密機械產業研發創新技術，提升產業競爭力，中科持續建置優質投資環境，鼓勵園區廠商研發，加上中興園區提供廠商設置研究場所，聚集公私部門研發單位以整合研究開發資源，環境優美、機能便利，適合研發人員從事研究，歡迎高科技廠商踴躍投資進駐。

據悉，中科台中園區及二林園區持續有多家廠商動工建廠或進行擴廠，中興園區也於今年引進鉅田公司，研發製造植物性纖維食品盛裝容器及相關應用產品，今日說明會特別針對園區入區申請作業及相關措施詳加說明，鼓勵廠商入區投資，協助廠商申請進駐園區，場面熱絡，已吸引數家廠商洽談規劃進駐事宜。

許茂新指出，美中關係的不確定因素及疫情等不利因素，持續影響全球供應鏈重組及經濟復甦的速度，除提高台商回台投資意願，也促成遠距商機結合5G應用、高效能運算、AI人工智慧、物聯網等相關設備需求成長，創造新一波商機。

2020年中科突破疫情逆勢成長，截至目前投資額已逾二兆元，營業額達9360億元，年成長17.4％，再創歷史新高，朝「兆元園區」邁進；中科園區從業員工數也超過5萬人，有效帶動中台灣產業發展。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、副執行長洪宗熠、國家發展委員會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴參事及南投縣政府代表均出席今日招商說明會，另有多家國內外潛在投資廠商高階主管等約百人與會。