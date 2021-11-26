屏縣府推動滿州鄉幸福巴士2.0計畫，結合企業社會責任、大學社會責任力量，不僅成功輔導全國首例民間團體合法經營市區客運業，提供偏鄉地區運輸服務，在經台灣健康城市暨高齡友善城市獎的3階段評選後，榮獲「城市夥伴獎」殊榮。

屏東縣長潘孟安說，感謝各單位一路相伴的力量，讓滿州鄉幸福巴士2.0計畫從全國56件投稿作品中脫穎而出，成為5件獲得「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎－城市夥伴獎」其中之一。

他說，更重要的是，這項計畫滿足偏鄉民眾在恆春生活圈就醫、採買、就學等需求，大大提升民眾出行的便利性，未來也將持續滾動檢討，將成功模式複製到其他鄉鎮。

屏縣府指出，全屏東目前有25輛巴士營運35條路線，是全國最多幸福巴士的縣市，當中更於去年首例輔導當地民間團體一粒麥子基金會合法經營市區客運業，透過預約平台，用在地車服務在地人、滿足當地長者與學生的就醫就學需求，提升在地交通的便利與安全性。

交通旅遊處長黃國維說，幸福巴士2.0計畫推動的前期，是由中山大學規畫營運路線、文藻外語大學於部落蹲點訪談，才能提供符合民眾需求的服務，而在營運籌備期間，中華航空公司、長榮航空公司補助購車營運、鼎漢顧問公司建置預約派遣平台PTGO、寶錄電子公司提供車機、三維顧問公司支付前3個月免費搭乘票差費用，才促成這樁美事。

他說，本項計畫是因結合企業社會責任、大學社會責任力量改善偏鄉交通不便問題，而獲得衛福部「110年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」審查委員青睞，進而獲得「城市夥伴獎」殊榮。