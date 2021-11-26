嘉義市警察局交通隊長簡政哲、義交第二中隊分隊長黃碧雲接受頒獎。（嘉義市警察局提供）

嘉義市政府執行109年院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，榮獲交通部「金安獎」3項團體獎及2項單項成績獎，警察局以「小改變大創新─本市中山路廊各項科技執法成果」榮獲「道安創新貢獻獎」交通執法組第1名。

嘉義市政府表示，執行109年院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，榮獲交通部「金安獎」精進獎及2項特別獎，還有交通工程、交通安全教育等2項單項成績獎。

個人獎項部分，市警察局交通隊長簡政哲榮獲交通警察績優獎，義交第二中隊分隊長黃碧雲榮獲義勇交通警察績優獎，以上獎項都於26日在交通部的金安獎頒獎典禮中頒獎。

嘉義市警察局表示，自中山路廊道違規停車科技執法實施以來，有效促進交通安全與順暢，獲得好評與支持，該局去年繼續規畫建置站前多功能科技執法，其中，全國首創汽機車不停讓行人等多元化科技執法，獲得交通部道安會讚賞，符合改善路口交通安全、提升行人路權之目的，有效減少事故發生。

市長黃敏惠表示，嘉義市榮獲多項金安獎項，非常不易，就是跨局處合作的成果展現，市府團隊的努力獲得肯定，期許道安團隊再接再厲，營造更安全的道路環境。