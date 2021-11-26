由鄧超、李晨、王祖藍、鄭愷、陳赫、鹿晗、迪麗熱巴、Angelababy攜手主持的陸綜《奔跑吧》開播至今，最讓粉絲引頸期盼的莫過於迪麗熱巴的加入，她經常為了贏得勝利，經常展現超乎尋常的「怪力」，像是揹起林依晨跑接力賽、一肩扛起190公分的男粉絲合力完成任務等，都令陳赫嚇得大喊：「熱巴再這樣會嫁不出去吧！」
迪麗熱巴豁出去的表現，似乎鼓舞其他女藝人，完全放寬心地享受遊戲過程，像林依晨首度參與《奔跑吧》錄影，就和迪麗熱巴一拍即合，兩人還組成「霹靂姊妹花」，遊戲過程展現超群默契，讓全場人人避之唯恐不及。
像是在「大風吹」遊戲中，2人為了佔領椅子，面對資深前輩，或是身強力壯的男藝人，兩人一律「出拳護椅」，這讓被迫淘汰出局的資深演員張凱麗氣得向隊友訴苦：「她們倆太過份了！逮到機會絕對要揍爆她們！」《奔跑吧》28日起，每周日晚8點在中天綜合台播出。
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