迪麗熱巴（左）以一襲華麗禮服登場，兄弟團成員看得目不轉睛。（中天綜合台提供）

迪麗熱巴（左）和林依晨因節目《奔跑吧》一拍即合，共組「霹靂姊妹花」。（中天綜合台提供）

迪麗熱巴（下）在《奔跑吧》中一把扛起林依晨。（中天綜合台提供）

林依晨（左）和迪麗熱在《奔跑吧》中為獲勝拚盡全力。（中天綜合台提供）

由鄧超、李晨、王祖藍、鄭愷、陳赫、鹿晗、迪麗熱巴、Angelababy攜手主持的陸綜《奔跑吧》開播至今，最讓粉絲引頸期盼的莫過於迪麗熱巴的加入，她經常為了贏得勝利，經常展現超乎尋常的「怪力」，像是揹起林依晨跑接力賽、一肩扛起190公分的男粉絲合力完成任務等，都令陳赫嚇得大喊：「熱巴再這樣會嫁不出去吧！」

迪麗熱巴豁出去的表現，似乎鼓舞其他女藝人，完全放寬心地享受遊戲過程，像林依晨首度參與《奔跑吧》錄影，就和迪麗熱巴一拍即合，兩人還組成「霹靂姊妹花」，遊戲過程展現超群默契，讓全場人人避之唯恐不及。

像是在「大風吹」遊戲中，2人為了佔領椅子，面對資深前輩，或是身強力壯的男藝人，兩人一律「出拳護椅」，這讓被迫淘汰出局的資深演員張凱麗氣得向隊友訴苦：「她們倆太過份了！逮到機會絕對要揍爆她們！」《奔跑吧》28日起，每周日晚8點在中天綜合台播出。