童振源拜會金門縣府，與楊鎮浯縣長就海外僑務工作交換意見。（金門縣府提供）

童振源拜會金門縣府，與楊鎮浯縣長就海外僑務工作交換意見。（金門縣府提供）

有「僑鄉」之稱的金門，旅居東南亞的鄉僑有70餘萬人，遍布全島各地的百餘棟中西合璧洋樓，在斑駁傾圮中依舊述說著先民「落番」渡海出洋謀生的大時代的故事。僑務委員會委員長童振源今天跨海走訪，內心備感親切，強調未來要進一步落實海外金僑的聯繫和服務工作。

童振源此次應邀赴國立金門大學通識專題演講，並專程拜會金門縣長楊鎮浯，就海外僑務工作交換意見，陪同者有深入研究金僑海外發展史的台師大教授、建築學者江柏煒和縣府團隊。

童振源強調，華僑是國家重要的資源，「化僑力為國力」是僑委會目前的工作重點，而海外金僑在僑界的多元發展和對故鄉的關心，讓站在歷史發展關鍵當口的金門，蓄積更多翻轉和前進的力量。

楊鎮浯縣長也表示，東南亞的金僑估計有70多萬人，近年僑委會駐外館處對金僑的照顧甚多，尤其是對金僑提供土地繼承、贈與和取得上的協助，更讓很多僑親感念在心。