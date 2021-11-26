警察宿舍早期供警員及其眷屬安置生活，多為1至2層樓老舊建築物，歷經數十年的使用損耗，現況已非常老舊。（桃園市政府住宅發展處提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府首件自行編列預算並擔任實施者辦理的正光路警察宿舍公辦都更案，11月25日經桃園市都市更新及爭議處理審議會審議通過，後續預計於2022年下半年動工，2025年8月完工，興建2棟17層社會住宅及1棟16層警政大樓，除提供255戶社會住宅外，也會在基地留設大面積開放空間。

住宅發展處表示，該案基地位於桃園市正光路與正光路71巷交叉口，面積達9154.6平方公尺，公有土地約占90.24％、私有土地占9.76％，雖私有土地不多，但所有權人數卻高達122人，產權相當複雜且持分細小，難以自行重建。

住宅發展處說，基地範圍內66戶警察宿舍皆由桃園市政府警察局所管，早期供警員及其眷屬安置生活處所，多為1至2層樓老舊建築物，歷經數十年的使用損耗，現況已非常老舊且居住品質不佳，為解決上述問題，且考量該處為市中心少數大面積低度利用公有土地，因此由市府擔任實施者自行辦理公辦都更。

住宅發展處指出，未來預計興建2棟17層社會住宅及1棟16層警政大樓，除了提供255戶社會住宅外，也會在基地留設大面積開放空間，並協助開闢正光路71巷計畫道路。另外，由於基地範圍內仍有17戶警眷戶，現已由市府協助全數安置於中路一號社會住宅，等更新完成後可再遷回此地。

住宅發展處表示，希望透過政府主導辦理都市更新成果，賦予公有土地活化再發展的生命力，引導民眾參與都市更新意願，更期望能帶動周邊地區都市更新連鎖效應，增進整體公共利益。