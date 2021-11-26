立委楊瓊瓔等爭取經費，潭子聚興產業園區南側聯外道路將拓寬至10公尺。（陳淑娥攝）

台中市潭子聚興產業園區南側銜接潭興路1段路寬僅約4至6公尺，明年園區交地廠商進駐建廠後，上下班尖峰時段一定大塞車，立委楊瓊瓔爭取下，市府規劃將瓶頸段拓寬至10公尺，26日舉辦拓寬工程說明會，預計明年8月底前完工。

台中市新建工程處副處長廖文偉表示，市府規劃將潭興路1段258巷產業道路從4公尺多拓寬至10公尺，總長度約650公尺，總經費約9000萬元，設計已完成，預計明年8月底前完工。此外，大漢技術學院路段車道旁也增設人行道，讓學校師生步行空間更安全。

經發局專門委員林敏棋說，從潭子聚興產業園區沿著南端銜接至潭興路1段258巷及潭興路路口處，須拓寬的潭興路1段258巷聯外道路目前路幅只有4至6公尺寬，必須一併拓寬至10公尺，一旦連通、拓寬，未來園區車流可順利通行至潭興路、中山路等主要市區道路，感謝楊瓊瓔委員及賴朝國議員協助爭取中央補助7成經費及用地取得，才能縮短闢建時程。

賴朝國強調，潭子聚興產業園區南側銜接潭興路1段258巷聯外道路闢建將有效紓解產業園區廠商進駐後整體路網的運輸效率，以及保障用路人安全。市府規劃將潭興路1段258巷拓寬為10公尺寬的雙向共二車道，讓園區車流順利通往潭興路、中山路及國四潭子系統交流道，更可與北屯生活圈結合，提升潭子聚興產業園區整體發展品質，他將持續緊盯相關工程改善進度，確保相關工程能如期、如質完工。

楊瓊瓔指出，有效紓解未來潭子聚興產業園區廠商進駐後的運輸問題及國四嘉仁交流道未來通車後的車潮，保障用路人的安全，乃潭子聚興產業園區南側聯外道路拓寬闢建的首要任務，經多方努力及積極督促相關單位積極辦理，拓寬道路9000萬元經費除獲得經濟部工業局同意補助辦理。

楊瓊瓔表示，特別感謝大漢技術學院董事長廖繼誠對於用地的協助及提供，以及台電公司配合道路拓寬工程，協助桿線一併下地，工程計畫正執行中，年底即可完成工程發包，預計明年8月底前完工，屆時不僅可提升行車安全性、減少交通事故，也能促進潭子地區的經濟與觀光發展。