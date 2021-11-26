香港近日再次收到寄自台灣的恐嚇信，收信人有地方法院和新民黨主席葉劉淑儀；近月來，香港至少收到20封類似可疑信件。

綜合本地媒體的報導，長沙灣派遞局早上報警求助，表示收到一封寄自台灣的可疑信件；警方到場調查後發現，信件內含肉碎，收件地址是西九龍裁判法院。

警方初步調查認為，信件並無危險，但已列作刑事恐嚇案處理，由組織罪案及三合會調查科跟進。

商業電台引述消息指出，自10月30日至今，香港至少收到20封內藏粉末或肉碎的恐嚇信，收件地址包括高等法院、區域法院、西九龍及沙田裁判法院，至今沒有人被捕。

據報導，葉劉淑儀昨晚也收到類似寄自台灣的恐嚇信，內藏腐肉，她已報警處理。

金鐘高等法院法官及灣仔區域法院法官23日也收到類似可疑信件，警方爆炸品處理課人員曾到場處理，並疏散法院職員。

早前有報導表示，有人以「何歡喜」為名，在社交媒體平台Telegram承認自台灣寄出信件，並自稱「流亡台灣」。（編輯：楊昇儒）1101126