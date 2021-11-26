三颯舞室內一隅。

新板特區第一家和風洋食餐酒館「三颯舞」今(2)日隆重開幕。以和風洋食創作為理念，結合日式串燒與餐酒的「三颯舞」，位於新北市板橋區熱鬧繁華的新板特區，是上班族下班後放鬆的好去處、美食愛好者的新寶地，也是參加完新北市政府耶誕城跨年活動後，就近續攤加碼歡樂的好所在。

為何店名「三颯舞」？三颯舞是日本的一種祭典舞，用來驅魔迎福，源自「三石傳說」。很久以前，盛岡城出現了名喚「羅剎」的惡鬼，羅剎到處為非作歹，鄉民忍無可忍地向三石神祈求，希望三石神收伏惡鬼，三石神於是收服羅剎，要羅剎在三塊巨岩壓下手印，發誓不再作惡。傳說這就是地名「岩手（岩石上的鬼手印）」的由來。

鄉民因羅剎被收服而喜不自勝，圍繞著三塊巨岩跳起舞來，並唱起意含「來呀來呀！好高興呀！」之意的「三颯、三颯」歡呼聲，這就是「三颯舞」的名稱來源。

今年37歲的「三颯舞」主廚蔡懄旭，在26歲投入居酒屋行列，在台北市東區「鳥家」日式串燒居酒屋磨練五年、日本東京「てらツ」居酒屋打工度假一年；2016年返台後，於台北「ㄚ一ㄨㄟㄜ」和風洋食餐酒館、日商直營居酒屋「鳥心」擔任外場，擁有豐富、精湛的內外場經驗。

「三颯舞」招牌菜色如下：

★日式凱薩沙拉／在新鮮爽脆的蘿蔓生菜上，鋪撒香煎的厚切煙燻培根、食用花、櫻桃蘿蔔、紫洋蔥絲、帕馬森起司粉等，最後放上一顆煮得漂亮的溫泉蛋。切開溫泉蛋，金黃、毫無腥味的生蛋黃緩緩流淌，與醬汁一起攪拌沙拉食用，爽脆潤口。

日式凱薩沙拉

★義式炙燒和牛冷盤／澳洲和牛切薄片，煎後冷卻，淋醬再炙燒。吃時，可用牛肉片將紫洋蔥絲、水菜捲起，沾海膽醬一起食用。

義式炙燒和牛冷盤

★厚切牛舌串／取牛舌脆嫩的中段與後段，烤至七分熟，撒昆布鹽以提鮮，入口後，滿口盈滿肉汁與香氣。牛舌厚切約0.9公分，這種豪邁的厚度，是燒肉店才有的手筆。

★鹽烤雞翅串／取翅中，切蝴蝶片展開，火候掌控了得，翅皮薄脆，翅肉比雞腿肉還嫩，一串入魂。

★松露奶油玉米／甜玉米煮熟，沾太白粉下鍋油炸後，拌松露奶油，撒海苔粉，愈吃愈涮嘴，是老闆娘的最愛之一。

松露奶油玉米

★毛豆一把抓／與客人互動，讓客人戴上手套，張大手掌從大碗公裡抓一把毛豆放入盤中，無論抓多抓少，一盤都是70元。

毛豆一把抓

「三颯舞」和洋酒食營業時間：18:00～01:00，地址：新北市板橋區漢生東路47號，電話：02-2258-8578。