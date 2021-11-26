民進黨婦女部今台北舉辦「姊姊妹妹站出來，婦女團體支持四個不同意」記者會；邀請將近20個婦女團體，當然黨內老中青「公投宣傳團三帥」副總統賴清德、民進黨台北市黨部主委吳怡農及民進黨副祕書長林飛帆今出馬，被號稱「最強男團」，呼籲「姊姊妹妹站出來，婦女團體支持四個不同意」。

民進黨號召年底公投支持「四個不同意，女人更有力」。會中由賴清德副總統、民進黨副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農向現場超過150 位台北婦女團體成員宣傳四項公投案，並由17位婦女團體代表上台向與會者宣傳四項公投，號召婦女相挺四個不同意，讓台灣更有力。

副總統賴清德表示，今天在台北，看到大家這麼踴躍，一起來守護台灣，心裡感到很溫暖。談到公投，賴清德表示，國民黨不斷用不同的理由包裝錯誤的資訊，例如反美豬公投，國民黨口口聲聲說是要保護人民的健康，但其實在進口前，政府早就再三確認過符合國際標準的美國豬肉才能開放，而且為何吃美國牛沒有問題，吃美國豬肉就有問題，這簡直強詞奪理。

談到能源轉型，賴清德說，核四蓋蓋停停已經22年，用汽車來比喻，不只是一台老爺車，更是拼裝車，安全性堪憂。

提及2018年底的公投，賴清德笑說，當初排隊投票時間冗長，被罵得最慘的一定是里長，但是事後立法委員們也很快的負起責任，提起修法，使公投與大選脫鉤。

賴清德說，萬一這四個公投都通過，我們不只是失信於美國，更是無法在國際社會上立足，希望在場的姐妹們一定要站出來投下四個不同意票。

民進黨婦女部主任許嘉恬表示，前幾天國民黨的婦女部主任林麗蟬在反美豬公投說明會上說，美豬有食安的疑慮。但是他可能忘記了，當初說萊克多巴胺沒有食安疑慮的，就是國民黨籍的總統馬英九，這也是為什麼美牛已經進口台灣九年。

許嘉恬呼籲，在年底投下不同意票，讓四個不同意，台灣更有力，四個不同意，女人更有力。

被問到媒體與賴清德、林飛帆、吳怡農出席說明會組成「最強男團」？林飛帆說，沒有所謂最強男團的說法，今天剛好有男性黨公職參與，希望以來參加的婦女團體代表領袖為主。

吳怡農也說，只要有機會，都會到各地跟地方鄉親分享公投資訊，「我們都不會缺席」。

林飛帆透露，近期參加北中南和離島澎湖的說明會場次，氣氛都很好、反應很熱，之後也將前往馬祖參加說明會，希望選民能理解公投的意義，讓大家做出好的判斷。