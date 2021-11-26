總統蔡英文曾在2013年4月參觀新藻礁，並寫下「藻礁永存」承諾。面對1218公投投票，蔡英文在睽違8年後，25日首度以總統身分前往桃園視察觀新、大潭藻礁、大潭電廠，並稱觀新藻礁已經永存、列保護區。資深媒體人黃暐瀚表示，嚇一跳，以為在開玩笑？

黃暐瀚26日在廣播節目《POP撞新聞》表示，藻礁，已經永存？蔡總統昨天「舊地重遊」，宣布「觀新藻礁已經永存」，他聽了嚇一跳，以為是在開玩笑？

黃暐瀚接著表示，蔡總統是不是忘記了？2013年她到桃園寫下的是「藻礁永存」，不是「觀新藻礁永存」。事隔8年，橫空多出兩個字，只顧「觀新」，不管「觀塘」？是何道理？他質疑，就像一個人高喊「拒絕毒品」之後，卻被發現吸食大麻，然後說：「我當時反的是海洛因，又沒說反大麻，所以『拒絕毒品』，我做到了！」這像話嗎？

黃暐瀚指出，請問總統是如何讓「觀新藻礁永存」的？列為「野生動物保護區」？這就叫「觀新藻礁永存、我做到了」？觀新藻礁區被列為「野生動物保護區」，是2014年7月7日前桃園縣長吳志揚做的。這與蔡總統、桃園市長鄭文燦何干？還有蔡總統是不是又忘了？2013年當您寫下「藻礁永存」4個字時，是答應要設立「自然保留區」，不是「野生動物保護區」。直到今日，觀新區的保護等級，依舊還是吳志揚時期的「野生動物保護區」，過去8年來，蔡總統根本沒有對這塊區域的保護有任何的提升作為。

黃暐瀚認為，去頭掐尾的承諾，已經不是承諾，他反而寧願看到蔡總統坦白地告訴國人，不希望重啟核四，又必須開動大潭電廠的8號、9號機組，所以拜託國人，接受三接。這會比在那邊自欺欺人的宣告「藻礁已經永存了」，來得更有擔當。

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