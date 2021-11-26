「為自己寫自傳，自己的成就自己定義！」壯世代教科文協會舉辦「從前從前精彩人生獎」，即日起至明年1月31日，只要回答「6道題目」即可參加徵選，年滿50歲就可報名。邀請壯世代們書寫、並分享自己的故事，感動他人還能拿好禮！

「想為自己留下一本自傳，又不知道怎麼著手嗎？」台灣高齡化政策暨產業發展協會（簡稱高發會），2015年於荷蘭引進對話互動型態的《從前從前……》自傳書，不需要從零開始，只要回答完書中的200道題目，就可以完成屬於自己的自傳。

高發會以《從前從前……》為工具，已經輔導超過3000位壯世代完成他們自傳，更曾將這些作品在北中南舉辦「從前從前精彩人生獎」，感動數萬人。

今年壯世代教科文協會接棒這項活動，希望幫更多壯世代回顧人生。壯世代教科文協會執行長吳庭宇表示，每個人的人生都是獨一無二的經典，透過書寫的過程，壯世代可以療癒自己並感動他人，還能讓家人更了解自己，甚至迎來嶄新的人生觀，因此鼓勵所有壯世代都來參與，為自己的人生喝采。

參加方式：凡年滿50歲，即民國60年5月25日以前出生者，即日起至2022年01月31日止，將報名表及初選6道題目提交給活動小組。