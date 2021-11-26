桃園市內自動選物販賣機（俗稱夾娃娃機店）有上千家，《桃園市自助選物販賣事業管理自治條例》於2020年施行，規定娃娃機店須距離國中、小50公尺以上，不過近期議員接獲業者反應，業者欲開在夜市內，但礙於有些夜市鄰近學校被檢舉受罰，希望有彈性開放。綠營議員為攤商發聲，提案有條件放寬設置限制，不過藍營議員則認為攸關教育絕不讓步。

經發局說，自治條例頒布前全桃園市有83間夾娃娃機店開在50公尺內，經勸導後仍有17家遭罰各2萬元，其中8間位於新明國小旁，由於受疫情影響，經發局於10月份查訪這17間時已全數無營業，目前全桃園約有1180間娃娃機店。

「夾娃娃機業者也要吃飯啊！」黃景熙表示，許多夾娃娃機店在自治條例通過前就已存在，加上受疫情衝擊相當大，業者生計出現問題，尤其中壢區新明國小緊鄰中壢觀光夜市，夜市內的就有8間挨罰，另還有中原夜市也因臨近中原國小，無法設置夾娃娃機店，業者無不叫苦連天。

黃景熙與彭俊豪針對自治條例規定娃娃機店須距離國中、小50公尺以上，提案修改成不符合規定距離者，若營業時間於國中、小放學期間下午6點至隔天早上5點、非上課期間、例假日期間，不在此限。

市議員舒翠玲為自助選物販賣事業管理自治條例提案人，她直呼「我堅決反對！」，當初因家長、教師反映學生流連夾娃娃機店，尤其國小生定性不夠，為此她當時提出100公尺的距離，經協商後才讓步到50公尺，現在竟連50公尺都要解禁，她無法接受、也不會妥協。

市議員黃敬平點出，中壢國中對面就有1間夾娃娃機店、復旦中學對面有2、3間，痛批市府完全沒有盡到稽查責任，另外，許多安親班、補習班開在學校附近，實在不宜放寬，更直指綠營議員沒有考慮到校園生態，身為爸爸的他非常反對。