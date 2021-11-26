行政院農業委員會協助茶產業進行智慧化管理與行銷策略，26日並舉辦成果發表，吸引許多相關產業者參加。(主辦單位提供／林欣儀台中傳真)

如何幫助茶產業升級？農委會引進關鍵技術與策略擬定，盼助攻讓台灣茶升級。(主辦單位提供／林欣儀台中傳真)

如何幫助茶產業升級？農委會引進關鍵技術與策略擬定，盼助攻讓台灣茶升級。(主辦單位提供／林欣儀台中傳真)

為提升國有農糧的競爭力，幫助台灣茶搶攻外銷市場，行政院農業委員會投入關鍵技術與研發，建立符合市場需求及通路採購標準的茶葉生產模式，並幫助茶農擬定創新行銷策略、強化產銷運營體質，26日舉辦成果發表，分享茶產業的示範場域應用歷程，吸引許多茶相關產業者參與。

農委會指出，台灣氣候型態為海島型，高山地區終年雲霧繚繞且水氣充足、日夜溫差大，孕育出的高山茶別有滋味，也使得台灣茶美名享譽國際。但為了提升台灣茶的產銷，在栽種管理與製茶過程都必須層層把關。

農委會強調，製茶品質與茶農的管理、製茶師傅的製茶經驗等息息相關，農科院盤點相關研發成果，輔導示範場域進行跨域整合，導入茶園智慧化栽培管理與製茶智慧化生產管理等關鍵技術，真正落實茶產業的智慧化生產、管理標準化與產品優質化目標，可有效提升茶品、穩定其風味。

在銷售方面，農委會也藉由產銷資訊系統化整合，建立以消費者市場需求為主的生產策略，達到精準行銷、精準生產的目標，並藉由成果發表的方式，邀請茶改場專家分享茶廠環境監測對製茶智能化輔助提醒的應用，以及台灣茶分類分級系統的應用，如何協助產業達到升級。

此外，活動中也邀請逢甲大學助理教授魏彰志分享台灣精品茶葉透過數位行銷策略的過程，並了解如何以此帶動產業轉型等；示範場域華剛茶業執行長杜蒼林則分享她使用智慧農業系統應用於茶園栽培管理與製茶經驗。