前國民黨主席洪秀柱今（26）日在臉書說她收到蔡依林送來的蛋糕！並稱讚蔡依林的努力不懈、勤奮踏實且多才多藝，在華語流行音樂界樹立了難以超越的標竿。

洪秀柱很開心說她今天收到一份特別的禮物——蔡依林送來的蛋糕！這位受到世界多項大獎肯定的亞洲流行天后，自己開了一家聞名遐邇的「翻糖蛋糕店」，今天終於有幸品嘗到這飽滿、紮實而甜蜜的滋味！

洪秀柱提到，蔡依林是多麼的努力不懈、勤奮踏實且多才多藝。她在藝術上的成就，已經在華語流行音樂界樹立了難以超越的標竿，「蔡依林」這個名字，可以說是陪伴了一個世代的年輕人，走過整整二十年燦爛的青春。

洪秀柱說她非常欣賞蔡依林認真拼命的性格，她如今收穫到的所有的光彩和掌聲，都是用無數的血汗淚水累積而來，令人尊敬、也令人激賞！現在，她憑著一貫鍥而不捨的精神，開啟了糕點事業，今天一嘗之下，果然風味絕佳，不同凡響！

洪秀柱最後也為蔡依林喝采！為這美味的蛋糕喝采！為天底下每一分勤奮努力、永不放棄的精神與毅力喝采！