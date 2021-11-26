尋求完成衛冕的政治大學，26日在富邦人壽UBA男一級預賽，靠著丁恩迪全場投8中8，拿30分、8籃板助威，最後以111比56痛宰中原大學，勇奪預賽4連勝，平均勝分更達39分，徹底展現衛冕軍氣勢，但政大總教練陳子威賽後說得相當保留。

「第1階段預賽接下來3個對手都是傳統球隊，可說後面越來越難打，我還是專注在球隊狀態，且注意每波攻防，期待球員執行力可以做得更好，不管是先發或替補，」陳子威說，「像是前場比賽我們末節得分輸給文化，這樣我無法接受。」

聽到丁恩迪交出百分之百的完美投籃表現，陳子威滿臉驚訝表示，「他百分之百嗎？我真的沒發現，可見他的狀態確實不錯，不過他在之後的比賽將會碰上越來越多的難題，我當然希望他在後面高強度的比賽，也能交出這樣精采的表現。」

陳子威更大膽預測，這個學年度的UBA男一級8強球隊將會很不一樣，「除了在第一階段還沒亮相的球隊，像是台灣藝大今年也找了外籍生加入，剛才擊敗台灣師大拿到預賽2連勝的萬能也不錯，不僅是兩名外籍生，他們本土表現也很好。」