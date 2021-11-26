「最強的對手，就是一直勇敢向前的自己」為激勵年輕世代堅持理想無所畏懼，遠雄人壽推出新的系列形象廣告，以努力實現自我的真實故事，希望向社會傳遞正向積極精神，新形象廣告三部曲延續「做自己的英雄」的品牌主張，由台灣首位職業七段女棋士黑嘉嘉、及連續三屆奧運風浪板選手張浩現身說法，用實力印證「把認真 做到成真」。

遠雄人壽指出，黑嘉嘉早在六歲便立志成為職業選手，歷經苦學及無數次的比賽征戰，在21歲成為圍棋界職業七段女棋士。廣告中，黑嘉嘉強調自己克服時差，不斷尋找國內外練習對手，將認真變成自己的本事，讓對手猜不出下一手，擋不住她要走的路，訴求「最強的對手，就是一直勇敢向前的自己」，即自己不斷挑戰自己，超越更強的自己。

風浪板國手張浩從六歲起，規律訓練超過20年，每天要訓練10小時，外界看他揚帆瀟灑自在，但折帆、扛板的基本功夫卻是一天也不能少，不同於時下年輕人熱衷3C，張浩的日常就是持續海上鍛鍊，每天清晨六點準時與海相會，14歲勇奪全國冠軍，三度闖進北京、倫敦跟里約奧運，影片中張浩說：「有人說一次是運氣、二次可能是僥倖，但三度進奧運，證明他的實力與傻勁」。

兩位選手不斷認真練習，用決不放棄的意志力，懷抱信念，實現自我，遠雄人壽強調，這正是其想呈現「以認真態度堅持本業」的企業核心價值。

也希望透過影片鼓舞著正在夢想道路拚搏的每一個人，帶動積極正面思維，鼓勵年輕世代用信念成就真實。

遠雄人壽表示，其近年品牌動能強勁，持續創造獨特自我價值，展現影響力，以保險核心出發，從對個人、家庭的保險保障，延伸至弱勢扶助、青年培力到偏鄉關懷，以認真態度力挺台灣。