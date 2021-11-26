「第58屆金馬獎」頒獎典禮將於明（27日）在國父紀念館登場，典禮主持人林柏宏今率先接受媒體訪問，首次主持就將在金馬典禮獨挑大樑的他，金馬主席李安也親臨現場給予打氣，在彩排結束後林柏宏接受媒體訪問，坦言「站到這個位子」還是有點緊張，但是工作人員不斷鼓勵，甚至說：「吃螺絲或大舌頭都很可愛。」

典禮總製作人陳鎮川也特別準備驚喜，以《美國女孩》入圍影后的林嘉欣，特別錄製一段鼓勵語音給林柏宏加油打氣，海外獻「聲」祝福林柏宏主持順利，讓身為粉絲的林柏宏當場又驚又喜：「音檔可以傳給我嗎？要存下來單曲循環，我上台前都要聽。」林柏宏也預告典禮當天將帶給大家驚喜的表演，相信會激發所有喜愛電影人的共鳴，也透露在接下主持棒後，大霈陪順主持人稿，黃子佼及曾主持過台北電影獎的柯佳嬿等人都有關心他，令他備感溫暖。

面對控時壓力林柏宏笑說，只希望典禮可以順暢，將把時間留給得獎者，為了避免冷場也特地準備幾個笑話，也先和幾位好友「串通」好讓他們當暗樁，他透露：「發現有頓點的時候，記得要大笑或大叫。」《第58屆金馬獎頒獎典禮》將於27日舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。