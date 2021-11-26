台南市南化區北寮國小、玉山國小學生一起上舞龍課。（台南市北寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

為整合偏遠地區學校教育資源，台南市推行跨校合作創新學習計畫，南化區有4校配對進行，其中南化國小與西埔國小上學期即開始試行；北寮國小與玉山國小本學期也從彈性課程開始試辦，小朋友不僅認識新朋友，合作上課後學生人數增多，進行分組競賽時更富趣味性。

西埔國小校長姜建宏表示，教育局計畫推出後，西埔國小就與南化國小展開討論，研議如何進行，例如先選出有共通教材的科目，或是有共用英語外師的課程，再擬定整學期課程合作進度、課程教學內容、課程共備時程。

西埔與南化國小上學期先從三、四年級一起上體育、健康教育、綜合課程，每星期五互到對方學校上課，雖然5月後因新冠肺炎疫情影響而暫停，師生對跨校上課都適應良好，本學期開始又增加了五年級國語領域的閱讀及作文課程。

北寮與玉山國小則是本學期開始進行跨校合作上課，試行的是彈性課程，每星期二高年級學生到北寮國小學舞龍、打鼓；低年級學生至玉山國小學韻律舞蹈，讓小朋友從運動中先互相認識熟悉，降低陌生感，增加學生群性互動，也證明在彈性課程也可以跨校共學。

姜建宏表示，兩校學生共同上課可共享各項軟硬體教學設備與資源，上課人數增加，可提升良性互動與競爭機會。教師進行課程共備，提升教師各領域教學專業素養；協同教學可增加教師人力，適時進行補救教學，有助於提升學生學習成效。

玉山國小四年級的陳同學說，到北寮國小上舞龍課學會打鼓，非常開心。北寮國小校長張鴻祺表示，跨校上課小朋友可以互動對象變多，可以分更多組別去進行分組活動課程，不受限於人數，學生很高興，學校也希望12月底能舉辦成果展，邀家長來參觀孩子學習成果。