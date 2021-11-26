李榮鴻爭取經費改善多條道路，26日邀相關單位召開工程說明會。（李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

李榮鴻爭取經費改善多條道路，26日邀相關單位召開工程說明會。（李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市外埔區六分路、大甲區通天路、長安路為地方重要道路，經長久使用部分已破舊龜裂，部分轉彎視野較差處也亟需改善。市議員李榮鴻建議由建設局養護工程處提報至公路總局申請經費，目前經費核准約4560萬元，預計明年4月施作，26日特邀集相關單位於六分路現勘說明。

建設局養護工程處處長彭岑凱表示，此次路平有三處道路須改善，分別為外埔區六分路、大甲區長安路及通天路，除了改善路面不平外針對部分道路意象、綠美化及道路夾角視線不良處也會一同改善，讓地方行車的安全性提升。

外埔區永豐里里長洪俊義說，六分路、外埔路是相連接麗寶樂園及后科的重要道路，車流量大，這次路平是做東邊的改善，西側過新加坡橋路面崎嶇部分也希望中央跟市府能夠再接再厲。

李榮鴻說，三條道路都是地方重要的聯絡道路，六分路連接后豐、長安路連接苑裡交流道、通天路連接溪北地區，地方長期反映路況不佳，經他去年提案建議及多次會勘討論，終於獲得重視及經費補助，感謝中央及地方合作，讓地方基礎建設可以獲得改善。