歐美國家近期因人權問題紛紛考慮以外交抵制北京冬奧，南韓外交部官員今天表示尚未接到美國要求就此協商，若歐美各國最終決定抵制，兩韓關係改善與南韓在國際社會立場都可能更加為難。

中國女子網球名將彭帥疑似「被消失」又「被現身」，再次引發國際對中國人權問題的關注，美國總統拜登上週表示，考慮以外交抵制北京冬奧，抗議中國人權紀錄，英國、澳洲等國也傳出就此進行討論的消息。

韓聯社報導，南韓外交部官員今天對媒體表示，美國目前尚未就此要求南韓進行協商。官員表示，南韓政府立場不變，仍希望藉北京冬奧促進東北亞及全球和平與繁榮，並為改善兩韓關係帶來轉機。

南韓政府先前希望藉北京冬奧機會促成與北韓峰會，創造重啟對話機會，不過，直屬韓國總統的民主和平統一諮詢會議今天公布的民調結果顯示，超過半數受訪者不看好兩韓藉明年2月舉行的北京冬奧舉行會談。

民主和平統一諮詢會議在20日至21日對全國1000名19歲以上成年人進行調查，其中53.9%受訪者認為兩韓峰會無法藉北京冬奧召開，認為可能的占比為40.1%。

此外，KBS電視台報導分析，這次引發外交抵制的原因在於人權問題，是中國、北韓等威權主義國家最常受到批判的問題，代表北韓很有可能受到這次事件影響，南韓政府須更謹慎處理對北韓問題。

報導也引述國際研究機構相關人士說法指出，南韓當局為改善兩韓關係，在人權問題上無法展現具一貫性的立場，最終不僅未能改善與北韓關係，也無法共同參與國際社會在追求普遍價值的行動。

據外媒報導，包括英國、美國、澳洲、紐西蘭及加拿大在內的「五眼聯盟」（Five Eyes）正就外交抵制北京冬奧事宜進行討論；也有報導指出，美方正就此事對主要同盟國家進行遊說。

北京冬奧預定於2022年2月4日至20日舉行，目前只有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）回應確定出席北京冬奧開幕式。（編輯：高照芬）1101126