若想要讓保養效果更有感，加入精華液的步驟將能事半功倍，法國瑪琍嘉蘭、FORTE、Dr. May美博士、SEXYLOOK西西露推出精華新品，選擇適合自己膚質的精華，讓肌膚不畏寒冬，維持水嫩透亮。

▍1.法國瑪琍嘉蘭極致奢秘1000精華

專為30歲以上女性打造的「極致奢秘1000」系列，蘊含多種珍貴成分，擁有珍珠及魚子萃取、蘋果幹細胞萃取、花萃平衡配方、藻類與蘆薈萃取液複合配方、四重分子玻尿酸、無瑕美肌配方等，全方位對抗老化肌膚問題。質地豐厚濃郁的超效能精華，能令肌膚完美吸收，蘊含大量TOP-CMG頂級抗老複合配方，全面抗老並加強鎮靜安撫，帶來超效保濕與勻色美膚作用，能令肌膚瞬間恢復生機，特別適合熟齡與易敏感肌的最佳抗老化之選。

法國瑪琍嘉蘭極致奢秘1000精華。（圖／品牌提供）

▍2.FORTE 50%精純胎盤素肌活原液

50%精純胎盤素肌活原液是針對熟齡女性肌膚設計的肌活配方，添加高濃度的馬胎盤45%及馬臍帶萃取5%，並搭配微脂囊包覆的5種生長因子及玻尿酸，獨創黃金四肌密精純成分配比，打造優越完美極上御潤獨家配方，煥發肌膚底之深度能量，讓肌膚無視年齡，恆久綻放青春光采。

FORTE 50%精純胎盤素肌活原液。（圖／品牌提供）

▍3.Dr. May美博士專業ACE撫紋精華

Dr. May美博士將抗老型的「電波」概念導入製程中，透過「油溶性系統」包覆住A醇及維他命C、維他命E三大成分，加乘融合後更能穿透肌膚皮脂層，針對臉部動態部位使用特別有感，無需瓶瓶罐罐，無酒精、色素、礦物油、動物性成分、無類固醇類、無A酸，針對敏弱性肌膚也特別友好。

Dr. May美博士專業ACE撫紋精華。（圖／品牌提供）

▍4.SEXYLOOK西西露仙人掌平滑雙精萃

保養品牌SEXYLOOK西西露仙人掌夜光系列又添新力軍，首次推出輕油質地「仙人掌平滑雙精萃」，以獨家水精華、液態輕油2合1親膚比例，針對肌膚粗大毛孔、瑕疵敏弱肌，推出最強毛孔平滑對策。這款精華液流動性和延展性都相當高，一抹就能被肌膚輕鬆吸收，快速滲透不油膩， 可針對鼻翼、下巴等角質容易堆積或臉部暗沉部位使用，化解瑕疵、修復毛孔、平滑透亮，穩定膚況一試超有感。