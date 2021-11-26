如何擴大停車場空間？台中市府鼓勵民間業者加入興闢停車場行列，交通局長葉昭甫26日表示，為提升《台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法》吸引民間釋出空地的意願，已針對獎助辦法進行修正，並以獎助金形式進行補助。

針對市議員今日在交通地政委員會質疑，補助停車場，恐流於獨厚業者，葉昭甫表示，《台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法》目的在增加誘因以提高停車供給，過去是採「以工代金」方式補助，即由交通局派工為申請獎助的民眾闢建停車場基本設施，如鋪面、標線及標誌等，並配合交通局的派工期程，完成開闢的期程較長。

為提升該獎助辦法吸引民間釋出空地的意願，已針對獎助辦法進行修正，並以獎助金形式進行補助。

葉昭甫強調，該獎助辦法修正內容為民間停車場經營業者，每設置一格小型車格補助3000元，補助範圍主要是針對經營業者闢建停車場的部分費用。

訪查其他縣市相關補助，其中新北市、桃園市及台南市也是以每格位3000元鼓勵民間設置停車，也參考其獎助精神，每一停車場僅能申請獎助一次。

交通局說，後續法案通過後，交通局將持續為市民把關獎助事宜，並鼓勵民間釋出都市計畫區內私有閒置空地，做為臨時路外停車場使用。

此外，針對議員要求多畫設停車位，葉昭甫指出，市區人口集中，路邊車位需求高，有關議員反映集合式住宅大樓周邊應劃停車格開放予大眾停車，交通局在考量路寬足夠及交通安全無虞的前提下，將評估大樓周邊紅黃線改繪停車格的可行性，增加停車供給，緩解台中市停車空間不足的問題。