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台鐵設有親子車廂，供12歲以下孩童與孕婦搭乘，一般民眾不能隨意入座，未料，有一名男子近日違規坐在親子車廂，經列車長上前勸離，男子反而情緒失控回嗆，「有點禮貌！」、「多屌啊？」，影片曝光引起輿論譁然。

台鐵設立親子車廂行之有年，官網的乘車規定明示，親子車廂提供未滿12歲孩童之隨行家庭或孕婦訂位乘坐，且不發售無座位車票的車廂，若旅客非持當日當次親子車廂車票乘車，違者將可依規定重新補票並加收5成票價。

有網友在網路上傳一支影片，影片中一名穿著西裝的男帶著包包坐在親子車廂中，列車長獲報後前往處理，由於男子隻身搭車，明顯不符合親子車廂的旅客身分規定，列車長旋即柔性勸離，要男子配合移動到其他車廂。

未料，該男子情緒激動，才聽到列車長的話，就不斷回應，「然後呢？然後呢？」而男子心不甘情不願的背起背包，嘴裡碎念，「我不是在配合了嗎？有點禮貌！」還嗆列車長「多屌呀！」等語。

文章曝光後，引起大批網友暴怒，不少網友留言回應，「穿著打扮人模人樣，素質很差」、「標準刁民呀，還好身上沒球棒，不然就上社會版了」、「有夠丟臉，還要裝逼」、「阿就台灣三寶特產，見笑轉生氣，還禮貌咧！對那種沒準的人需要禮貌？」、「自己不懂禮貌還問人家有沒有禮貌，你才屌」。