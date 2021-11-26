台中市府今日舉行道安會報，針對日前中國醫藥大學女研究生不幸遭砂石車撞擊身亡的交通事故進行討論，由中國醫藥大學主任祕書陳悅生對於水湳校區周遭校園交通環境提出改善建議。（盧金足攝）

國內新冠肺炎疫情漸穩定，聚餐飲酒情況增加，為加強遏止酒駕，市長盧秀燕26日主持台中市政府道路交通安全督導會報指出，疫情平穩後，人流、應酬增加，請市府警察局自現在起至過年期間，在易發生酒駕違規肇事的路段及時段，加強取締執行酒駕專案、提高執法強度，保護民眾生命財產安全。

「鐵路高架化地下道填平全數完成！」盧秀燕說，台中市自2019年底陸續啟動5處地下道填平工程，豐原區圓環北街、北屯區太原路、東區建成路及南區五權路提早完工通車。

最後一處的國光路地下道也完成填平並於11月15日通車，景觀面貌不一樣、交通動線不一樣，用路人可能還不習慣地下道填平後的交通動線，請交通局、警察局費心指揮交通，幫助民眾適應。

今日道安會報針對日前中國醫藥大學女研究生不幸遭砂石車撞擊身亡的交通事故進行討論，由中國醫藥大學主任祕書陳悅生對於水湳校區周遭校園交通環境提出改善建議。

此外，並由道安委員、交通局、警察局等相關局處代表協助進行全面性校園周邊交通環境檢視，包括在中國醫大水湳校區周邊增設交通寧靜區、大鵬路校門口增設行人紅綠燈及機車停等區、調整中清路與大鵬路口機車左轉專用道、增設中平路順平二街交通號誌管制設施、增加公車行經學校班次、增加順平路機車停車格等，期望多管齊下，避免大型車事故悲劇再次發生。

副市長陳子敬針對中國醫大提出的交通措施改善建議，要求各相關局處儘量配合校方需求，逐一完成改善措施，盡快讓中國醫大同學安心進出校園。

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