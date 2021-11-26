繼金宣虎之後，南韓演藝圈又爆發K演員之亂！演過不少膾炙人口婆媽劇的43歲男星高世元，近日遭爆料射後不理，因他手上還握有裸照，女方要求他刪除，高世元卻以此為由要告她恐嚇罪，並封鎖她，貼文一張立刻引起熱議。

有一名自稱是K演員前女友的網友，23日在論壇上以「我因為被稱作主婦們皇太子的K而懷孕，後來遭到拋棄流產了」為題發文，透露兩人2020年開始交往，卻因為告知對方懷孕後被分手，由於K演員握有她的裸照，她傳訊請他刪除，未料，他卻以此為由要告她恐嚇罪，之後就把她封鎖了。

女網友在論壇指控高世元渣男行徑。(圖／取自Nate)

女網友曝光和高世元私下對話。(圖／取自Nate)

而因為第一篇文章沒寫出K演員是誰，該網友又再貼出兩人私訊對話，直接點名就是43歲演員高世元，從對話中可看到他曾要求女方「洗完澡拍一張裸體照給我看」，還多次傳自拍給女方，似乎也坐實爆料的真實性。

該網友更透露，她告知男方自己懷孕後，遭到無情拋棄，在她流產後，對方還飆罵她並質疑「妳為何這麼容易懷孕」、「孩子不是我的吧」。由於高世元2011年和藝名「Orange LaLa」的歌手申拉拉結婚，但因為沒有發出離婚聲明，該網友被質疑是「小三」，她也澄清高世元2017年離婚後，才開始交往。

對此，高世元也透過所屬經紀公司Hunus Entertainment發表聲明，表示2017年離婚了，但想著要和前妻復合，因此沒對外公布，最終復合未果，去年底認識該網友，交往了3個月左右，他也和該女網友與社會大眾道歉，「不論什麼原因，我想跟她說對不起」，對於必須負責的部分，表示一定會負責到底。

高世元外型高大帥氣，演過不少婆媽劇，《不懂女人》、《星星月亮都摘給你》、《瘋狂愛情》等，因精湛演出深獲婆婆媽媽們喜愛，成為最受喜愛的女婿人選之一，也有「主婦界皇太子」、「主婦們的EXO」之稱。