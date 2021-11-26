新竹街口攻城獅的李家瑞與宋宇軒兩名球員先前於休賽季線上雙獅活動，結識統一7-ELEVEn獅隊球星蘇智傑與林岱安，且在PLG新賽季攻城獅將聯手統一獅，於明年1月23日舉行雙獅好友日主題日。

本周末中華職棒總冠軍賽火熱開打，統一7-ELEVEn獅將至台中踢館中信兄弟，恰巧獅隊下塌飯店位於新竹，李家瑞與宋宇軒特別親自致贈手寫卡片給蘇智傑與林岱安，祝福統一獅隊能旗開得勝，並成功挑戰中華職棒2連霸！

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