桃園市政府藝文設施管理中心為推廣桃園流行音樂劇 ，25日宣傳《好好愛我 青春追夢人 校園歌喉讚》，該劇嘗試以西方百老匯音樂劇的風格曲式，將華語歌曲融入其中，更有不少新生代年輕演員共同演繹青春校園熱血故事，邀民眾27日一起到劇場感受音樂劇的活力與魅力。

文化局與春河劇團推出耗時1年精心打造的流行音樂劇《好好愛我 青春追夢人 校園歌喉讚》，春河劇團團長暨藝術總監郎祖筠表示，這是一齣集結國內頂尖專業舞台製作、編劇音樂設計以及優秀表演工作者的全新大型製作。

文化局指出，本劇製作團隊由台灣劇場各領域大師擔綱，並與流行音樂跨界攜手合作，如負責安溥《煉雲》、張惠妹《烏托邦》以及金曲、金馬獎的舞台設計的黎仕祺，用演唱會空間設計概念來打造音樂劇舞台；劇本及歌詞創作則由獲獎無數的《國境之南》、《大藝術家》作詞人嚴云農包辦，並搭擋《華語編曲天后》王若涵，整齣音樂劇每首原創音樂，都可成為經典主題曲。

此外，劇中眾星雲集「客家金曲」謝宇威、「美聲王子」林俊逸、「搖滾宮主」賴銘偉等人，更是從全國各地海選出優秀青年演員，加上桃園優秀高中生演員舞者的歌舞Battle，堪稱打造音樂劇明日之星的搖籃，人氣嘻哈歌手婁峻碩特別擔任演出嘉賓，掀起演出最高潮。