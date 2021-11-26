位於東區南京路上、近百年的歷史建築「台中市第四市場」，市府引進民間資源及創意活化，未來規劃打造漫畫及插畫主題性活動或在地青創市集，並提供具漫畫及插畫主題性之遊憩服務、商品販售與餐飲機能。12/4重新開幕，將為首場「紫愛妳」聖誕主題展及系列活動揭開序幕。

台中連續5年獲選最宜居城市，尤其東區單月的人口成長幅度最多，顯見東區發展的潛力。台中市第四市場為1932年日治時期的建物，民國50年代進行改建，隨著建國市場設立而隨之沒落，2015年經市府公告登錄歷史建築，並在市府團隊及地方團體的通力合作下，以全新的面貌、全新的主題與大家見面。

營運團隊-傳動經營管理顧問公司過去為台中市文創推動辦公室，以過去輔導產業經驗，未來將辦理歷史建築保存活化推廣展示、漫畫及插畫主題性活動或在地青創市集，並提供具漫畫及插畫主題性之遊憩服務、商品販售與餐飲機能。

傳動顧問總經理魏彰志表示，第四市場自12/4起至12/26舉辦「紫愛妳」聖誕主題展，匯集台中在地的大甲芋頭、新社薰衣草、清水紫色玉米、東勢葡萄、梨山紫藤及潭子紫色海芋等多項紫色作物，並結合台中青創選品進行展出，現場設置許多網美牆供民眾拍照外，活動期間逢週末假日，更規劃一系列不同主題的音樂表演、市集，及DIY體驗活動，陪伴大家一起迎接聖誕節的到來。

同時結合台中在地食材為元素進行跨界合作，例如以大甲台灣芋頭酥之父阿聰師的芋泥所開發的熱壓吐司、梨山區華剛茶葉製作的飲品等，更邀請本身為台中太平區子弟的插畫家阿蕉設計吉祥物。