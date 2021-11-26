與死神搶時間！中國醫藥大學附設醫院研發「急性ST段上升型心肌梗塞」人工智慧診斷系統，搭配小型化個人心電圖機與簡易型心電圖貼片（宇心生醫），判斷是否為急性心肌梗塞，輔助第一線救護人員縮短到院前的診斷時間，今年與台中、南投等縣市政府合作「中台灣AI救心網」，針對急性心肌梗塞到院前就先遠距診斷，搶救寶貴生命。

中醫大附醫團隊結合臨床醫師與研發工程師，開發「急性ST段上升型心肌梗塞」人工智慧診斷系統，並搭配小型化個人心電圖機與簡易型心電圖貼片（宇心生醫），建立起患者到院前的快速心電圖遠距自動診斷系統，以進一步縮短S2B（Symptom to Balloon），即從患者發生症狀到心導管手術成功恢復心血管血流的時間。

中醫大附醫內科系副院長張坤正指出，為實際應用到醫院外的場域，今年與台中、南投等縣市政府合作「中台灣AI救心網」計畫，藉由簡化型的心電圖貼片取代傳統12導程電極讓第1線救護員更方便使用，並在心電圖執行完畢後即時將AI判讀結果：「是否STEMI」回傳到救護車配備的平板電腦或手機通訊軟體上。

張坤正表示，急性心肌梗塞患者在到院前的時間，若沒有及早發現是需要緊急處理的急性ST段上升型心肌梗塞(STEMI)，並接受包括緊急心導管等的適當治療，可能會造成更高的死亡率與不良預後。各大醫學中心雖都可達到90或60分鐘內的D2B（door to balloon）time，即從患者進醫院後到心導管手術恢復心臟血流的時間，但到院前的即時診斷部分，卻少被關注。

「中台灣AI救心網」今年7月份上線，南投消防局竹山分隊救護員，協助首例急性ST段上升型心肌梗塞患者，現場立即執行心電圖檢查，AI輔助系統完成判讀後，在1分鐘左右將結果傳回，經醫師確認與線上指導，患者順利轉送後線醫院，完成緊急心導管治療，暢通完全堵塞的右側冠狀動脈。

台中市消防局仁化分隊在10月21日完成，從一線救護人員錄製心電圖到AI輔助系統完成判讀回傳僅花費約30秒，並使用台中市e化平板即時通報系統通知後線醫院以利急診急救及心導管術前準備。

張坤正指出，新冠肺炎後疫情時代，遠距醫療將成主流，AI輔助系統不僅可縮短急性心肌梗塞到院前的診斷時間，未來將發展為心臟病患及一般民眾居家自我監測的利器。