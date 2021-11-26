第58屆金馬獎入圍酒會今（26日）晚間舉行，率先頒發本屆「金馬獎觀眾票選獎最佳影片」與「國際影評人費比西獎」，由台灣新銳導演阮鳳儀執導的《美國女孩》旗開得勝，率先奪下2獎。

今年「金馬獎觀眾票選獎最佳影片」從全台北、中、南共徵選452位影迷，完整觀賞完《緝魂》、《瀑布》、《濁水漂流》、《美國女孩》、《月老》等五部入圍最佳劇情片後，投票選出心目中的最佳影片。這次競爭較以往更加激烈，最後勝負僅在伯仲之間，結果勝出的是《美國女孩》。

方郁婷（右）以《美國女孩》入圍金馬獎女主角和新人獎。

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，這個簡稱為「費比西」（FIPRESCI）的獎項頗具權威性，它在金馬獎以鼓勵新導演為主，本屆入選影片包括《角頭－浪流連》、《聽見歌 再唱》、《詭扯》、《叱咤風雲》、《當男人戀愛時》、《高山上的熱氣球》、《兜兜風》、《少年》、《金錢男孩Moneyboys》、《美國女孩》、《不想一個人》共11部。

評審由台灣策展人郭敏容與來自埃及的國際影評人協會副會長艾哈瑪德紹奇（Ahmed SHAWKY）、義大利影評人朱賽佩薩迪亞（Giuseppe SEDIA）擔任，三人共同決定把費比西獎頒給《美國女孩》。他們盛讚導演阮鳳儀挖掘自身故事，卻能觸及歷久彌新的主題，包括回鄉、家庭張力、死亡將至所帶來的重擔，以動人且超越懷舊的角度，觸動芸芸眾生。

《美國女孩》導演阮鳳儀開心表示：「完全沒想到會先拿獎，大家都覺得要做一部兼顧藝術性、影評肯定和觀眾品味的電影是非常難的，今天這個獎是最大回報，因為電影是拍給觀眾的，也要非常謝謝我的製片，把3年時間都給了《美國女孩》。」