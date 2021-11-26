台灣高鐵與中鋼26日下午假高鐵左營基地，舉辦「高鐵電車線維修工程啟用典禮」，開創「國車國造」新的里程碑。

啟用典禮由高鐵董事長江耀宗與中鋼董事長翁朝棟共同主持，邀請閣揆蘇貞昌、高雄市長陳其邁、行政院發言人羅秉成、交通部政務次長胡湘麟、經濟部次長林全能、中鋼總經理王錫欽等人出席，共同見證這項啟用典禮。

江耀宗表示，26日啟用的高鐵電車線維修工程車，是由高鐵提出設計概念、中鋼研發製造，將高鐵現行使用的6種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」及「電車線延線車」二款新車，而車輛關鍵的車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效維修成本及零組件庫存壓力。

翁朝棟致詞時表示，中鋼開發及製造軌道工程車輛已累積20多年經驗，共承製台鐵、台北捷運、高雄捷運及高鐵等共計52輛軌道工程車。該案中鋼運用累積的技術量能，結合子公司中鋼機械的產製能力，將高鐵公司現有六款日系及德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」及「延線車組」的兩款工程車，兼具「客製化」、「整合性」及「安全性」等優點，有助於提升高鐵公司的維修作業能力。

值得一提的是，該案從設計、製作、組裝到試車之國產化比例高達六成，中鋼不僅攜手國內優質廠商共同提升本土軌道產業競爭力，也為臺灣綠色交通永續發展做出實質貢獻。