台灣證券交易所統計，今天台股收在17369.39點，單週下跌448.92點，跌幅約2.52%，各產業以水泥類指數下跌4.55%最大，鋼鐵類指數上漲2.83%最多，上市公司市值減少新台幣1兆3643.44億元。

證交所新聞稿指出，本週上市公司總市值新台幣53兆4839.54億元，較11月19日市值54兆8482.98億元減少1兆3643.44億元，減幅約2.49%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4864.75億元，占全體上市股票交易金額31.49%；航運類2869.33億元，占18.57%；電子零組件類1677.14億元，占10.86%。

證交所統計，本週未含金融類指數下跌413.37點，跌幅約2.66%，未含電子類指數下跌265.34點，跌幅約1.35%，未含金融電子類指數下跌223.38點，跌幅約1.35%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5942.5億元，全體上市股票成交金額為1兆5449.25億元，股票成交量週轉率為3.44%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類19.08%、光電類9.21%、化學工業類6.28%。

累計今年初開盤迄今共220個交易日，集中市場總成交金額為88兆2169.53億元，市場日平均成交金額為4009.86億元，股票成交量週轉率為190.73%，股票日平均成交量週轉率為0.87%。（編輯：楊蘭軒）1101126