世界衛生組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，世衛今天正午在瑞士日內瓦召開專家會議，在最新病毒變異株B.1.1.529日益令人憂心之際，加以評估。

南非出現高度突變的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株病毒，英國昨天表示，將暫時禁止來自非洲南部6國的班機抵境。英媒報導，這個變異株學名為B.1.1.529，最早在非洲波札那發現，最終可能被命名為Nu變異株。

林德梅耶指出：「世衛正召開會議，以進一步了解目前所進行研究的時程表，並確定，這個變異株是否應列為須留意變異株（variants of interest, VOI）或高關注變異株（variants of concern, VOC）。」

林德梅耶說，這個變異株通報過的基因序列將近100個，初期分析顯示，此株經過「非常多次突變」，必須進一步研究。

他還說，已有一些國家因最新變異株而對非洲南部某些國家實施入境限制，世衛目前不願談論此事。