LED廠艾笛森（3591）代重要子公司艾特光電（股），董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜，艾笛森積極切入LED車燈模組，艾特光電為其轉投資之LED車燈模組廠，董事放棄認購現增，是否引進其他資金，頗令市場好奇。

根據登記資料，艾特光電為汽車車燈模組供應商，擁有台灣及韓國資源，公司成立於2014年，在2016～2018年之間，陸續成為三星、GM、雷諾、哈雷等廠牌之合格供應商，員工總數約150人。

艾笛森近年來積極轉型，逐步降低純元件類的交貨比重，轉而以較高附加價值的模組、成品為主力，其中汽車比重穩定維持在二位數以上，公司預估，車用晶片供給減壓，汽車營收占比將從第三季的15％，提升至第四季的20％，明年首季有機會挑戰30％，由於車用動能仍舊強勁，艾笛森對於車用比重不設上限，並且將變更上市類別列為選項。