三竹資訊發布聲明指出，11/25部份券商發生港股異常下單案件，為避免社會大眾誤解，特此聲明此事件與三竹資訊無關，三竹資訊的系統運作一切正常，持續供應穩定服務給所有客戶。

三竹資訊表示，經過了解，近期部份券商遭受駭客撞庫攻擊資安事件頻傳，即駭客拿網上已經泄露的用戶密碼嘗試攻擊，臺灣證券交易所表示，本月25號下午5點27分已接獲兩家證券商通報資安事件，部分客戶帳戶遭不明人士冒用，進行複委託下單並成交之情事，兩家券商分別表示已暫停複委託電子交易，改採人工下單。

三竹資訊表示，對於已發生之事件深表遺憾，同時強調三竹資訊僅是為券商的App設計前台，並無涉入帳號、密碼，而遭到駭客入侵的屬於券商負責的中後台端，與三竹資訊設計的系統完全無關。提醒投資人注意，應定期更換投資帳戶之密碼，並避免使用「生日」、「身份證號」等易被破解之密碼做設定，以維護自身權益。