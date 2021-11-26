冬季不只要做好肌膚保溼，頭髮的保養也不能忽視，巴黎卡詩、SABON、Rene Furterer萊法耶、Too cool for school推出護髮品，能滋潤髮絲，預防乾燥分岔，讓頭髮維持健康滑順，呈現女神般的光澤感。

▍1.巴黎卡詩燦金絕色特潤極光露

巴黎卡詩推出漂髮專用護髮油「燦金絕色特潤極光露」，吹整前、後將適量產品均勻塗抹於秀髮髮中至髮尾，輕輕按摩髮絲吸收。添加高山雪絨花精油，能深層滋潤髮絲、預防髮尾分岔，秀髮強韌度提升91%，質地輕盈，維持漂後的輕盈髮感、增加6倍霧面光澤。

巴黎卡詩燦金絕色特潤極光露特別適合染髮、漂髮過的人使用。（邱映慈攝）

▍2.SABON夜間護髮精華乳

SABON夜間護髮精華乳注入荷荷巴油修護植萃活性成分，為頭髮補充必要養份，達到滋養與修復雙重功效，使頭髮抗斷裂能力提高，恢復強韌健康而有彈性髮絲。夜間護髮精華乳在黃金睡眠期間深入髮梢，讓髮絲多一倍修護時間，早晨醒後可感受秀髮更加輕盈柔順、不毛燥，容易打理。

SABON夜間護髮精華乳。（圖／品牌提供）

獨特的水凝乳配方，專門為夜間使用設計，呈現輕盈不黏膩的質地，能夠瞬間滲透至髮絲核心，不停留在秀髮表層亦不黏膩，完全無需擔心沾染枕頭與臉龐，且任何髮質皆適用。SABON兩款人氣香氣以色列綠玫瑰及茉莉花語，在髮肌儀式的過程中能讓人更放鬆。

SABON夜間護髮精華乳共有以色列綠玫瑰、茉莉花語兩款香味可供選擇。（圖／品牌提供）

▍3.Rene Furterer萊法耶5 SENS微金女神菁萃油

5 SENS微金女神菁萃油的植萃油脂富含脂質、不飽和脂肪酸、植物固醇與維生素，藉由不同植萃油的長處來為肌膚髮絲開掛，全面修護、調節油水平衡與增加防護、抗氧化力，為髮質帶來柔順與亮澤彈性，也同時幫助肌膚髮絲鎖水，讓疲累無生氣的髮絲與暗沉肌膚，重現明亮光采。

Rene Furterer萊法耶5 SENS微金女神菁萃油。（圖／品牌提供）

▍4.Too cool for school白滑雞蛋護髮沙龍禮盒

too cool for school洗髮素、護髮膜、護髮油都深受大家喜愛，成分含蛋白、蛋白營養，為髮絲的毛麟片深度修護，天天滋養，養出一頭柔亮順髮，髮絲不再受乾冷天氣影響，靜電四起，維持保濕滑順感。今年限量推出「護髮沙龍禮盒」，禮盒設計成沙龍櫥窗的展示視覺，搭上雞蛋配色更顯得可愛有趣。