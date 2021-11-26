大陸網路企業第三季業績紛紛遭遇嚴峻冬季，拼多多26日美股盤前公布的第三季財報同樣黯淡，營收與用戶數據不如預期，導致拼多多26日美股股價盤前跳水，跌逾12％。

拼多多25日收漲26.4％，股價重回80美元上方。不過其26日盤前公布的第三季財報顯示，營收與用戶等指標遜於預期，盤前跌幅瞬間從2％擴大逾10％，現跌12.34％。

拼多多財報顯示，期間營收成長51％至人民幣（下同）215.1億元。但華爾街見聞指出，市場預期拼多多期間營收能在264.74億元，明顯低於預期。同時，拼多多期間月活躍用戶數7.415億人，也不及預估的7.61億人。

拼多多董事長兼CEO陳磊指出，三季度的利潤全部都將投入「百億農研專項」，確定拼多多將重心轉向研發，建立技術特長與農業數位化，推動農業科技普惠。陳磊也表示，拼多多將更加注重年輕化，未來半年至一年會有更多年輕管理者走到台前擔任公司要角。