北市士林區忠誠路、德行東路口26日晚發生車禍，52歲陳姓男子駕駛的自小客車，沿忠誠路左轉時，撞上20歲黃女的直行機車，黃女整個人被壓入車底，經緊急送醫後目前仍在急救中。

警消26日晚間7時許獲報，忠誠路口發生車禍，1名女騎士被撞卡入汽車底部，消防人員到場後，以破壞工具撬開車底，發現黃姓女子頭、胸多處重傷，緊急將她送醫救治。

警方初步研判，陳男左轉時未注意來車，導致事故發生，陳男初步查驗酒測值為0，現已調閱監視器釐清事故發生原因。