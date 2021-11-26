來自2018年時因涉嫌「酒托」詐騙被通緝的四川綿陽的女子卿晨璟靚，因一張相貌清秀的通緝令照片，讓時年不滿20歲的她獲得「最美通緝犯」等稱號，意外走紅。近期她刑滿出獄後開了一家奶茶店展開新生活，又參與拍攝反詐宣傳片，再次成為網路關注的熱門話題。

據《多維新聞》報導，原本做美甲師卿晨璟靚2017年起因組織「酒托」詐騙集團遭到通緝，她們在酒吧等高消費場所安排女子上網與人聊天，以交朋友等理由誘騙他人至酒吧消費高價酒水，酒托女事成後抽傭。前年11月受害人報警，卿晨璟靚遭警方通緝。

卿晨璟靚」因外型亮眼，

報導說，由於相貌清秀，瓜子臉配上水汪汪大眼睛，通緝令一出隨即令她走紅網路，加上少見的姓名因素，意外在網上掀起話題，當時還有線民評論道：「卿本佳人，奈何做賊」，甚至有人直呼「這麼美，做詐騙集團太可惜了」。她自首後私底下的生活照也跟著曝光，不少人認為她素顏更漂亮。遭通緝一周後，卿晨璟靚投案自首，獲判有期徒刑1年2個月，去年11月刑滿釋放。

當年受審前，她曾接受《新京報》訪問，對於自己所作所為表示十分愧疚，還稱未來希望當一名網紅，「還要看大家肯不肯給我一個改過自新的機會」。正式出獄後，她開了一家奶茶店，以此展開新生活。

卿晨璟靚透露，出獄後仍有人試圖找她參與詐騙，為杜絕詐騙團夥繼續禍害他人，她主動找到警方參與拍攝反詐宣傳片，「請大家以我為鑒，樹立正確的價值觀」。

報導說，有網民認為卿晨璟靚此舉可以增強反詐宣傳效果，但也有人指出官方不應傳導「顏值即正義」的錯誤價值觀。綿陽市公安局對此回應稱，這次反詐宣傳是當地分局制定的策劃，並沒有向市公安局報備。由於考慮到影片女主角此前身份，可能會引起輿論反彈，暫時沒有下一步宣傳動作。